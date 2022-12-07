Путин высказался о применении Россией ядерного оружия

Президент России Путин заявил, что страна не применит ядерное оружие ни первой, ни второй

Россия не применит ядерное оружие ни первой, ни второй. Так о планах Москвы на ядерное вооружение высказался президент Владимир Путин на встрече с членами Совета по правам человека (СПЧ). Трансляция мероприятия ведется на официальном канале Кремля в Telegram.

Путин подчеркнул, что Москва осознает всю ответственность, которая сопровождает обладание ядерным оружием и не собирается «размахивать им».

«Мы с ума не сошли, мы отдаем себе отчет в том, что такое ядерное оружие», — сообщил президент.

При этом, по словам российского лидера, возможности применения потенциальным противником ядерного оружия по территории России сильно ограничены.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский оценил вероятность применения Россией ядерного оружия.

Встреча с правозащитниками проходит в формате видеоконференции. Члены СПЧ рассказывают главе государства о своей работе в 2022 году, в частности, о различных аспектах правозащитного содействия проведению спецоперации и интеграции новых регионов.