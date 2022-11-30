Зеленский оценил вероятность применения Россией ядерного оружия

NYT: президент Украины Зеленский считает, что Путин не будет применять ядерное оружие

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что российский лидер Владимир Путин не будет применять ядерное оружие в ходе конфликта на территории республики. Так вероятность подобных событий он оценил на саммите DealBook, организованном газетой The New York Times.

«Я не думаю, что он (Путин — прим. «Ленты.ру») применит ядерное оружие», — пояснил в беседе по видеосвязи украинский президент.

Зеленский и ранее высказывался подобным образом на данную тему. 3 ноября в интервью чешскому телевидению он призвал не бояться ядерной войны. «Я считаю, что бояться этого не надо, бояться не надо Россию», — сказал он. 21 сентября в беседе с журналистами немецкого издания Bild украинский лидер также признался, что не верит в применение Россией ядерного оружия в ходе специальной военной операции.

17 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что Москва не допускает самой постановки вопроса о применении ядерного оружия. До этого, в октябре, Путин в ходе публичного выступления заявил, что России не нужен ядерный удар по Украине, поскольку в нем нет политического и военного смысла.