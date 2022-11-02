Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ядерной войны бояться не нужно

Президент Украины Владимир Зеленский призвал не бояться ядерной войны. Об этом он заявил в интервью чешскому телевидению, передает РИА Новости.

«Я считаю, что бояться этого не надо, бояться не надо Россию», — сказал Зеленский, отвечая на вопрос о том, возможна ли ядерная война.

Ранее президент России Владимир Путин обвинил Запад в нагнетании угрозы ядерной войны. По его мнению, западные страны просто ищут дополнительный аргумент для противостояния. Глава государства также подчеркнул, что единственная страна, которая применила ядерное оружие — это США.