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14:03, 2 ноября 2022Бывший СССР

Зеленский призвал не бояться ядерной войны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ядерной войны бояться не нужно

Фото: Finnish Government / Flickr

Президент Украины Владимир Зеленский призвал не бояться ядерной войны. Об этом он заявил в интервью чешскому телевидению, передает РИА Новости.

«Я считаю, что бояться этого не надо, бояться не надо Россию», — сказал Зеленский, отвечая на вопрос о том, возможна ли ядерная война.

Ранее президент России Владимир Путин обвинил Запад в нагнетании угрозы ядерной войны. По его мнению, западные страны просто ищут дополнительный аргумент для противостояния. Глава государства также подчеркнул, что единственная страна, которая применила ядерное оружие — это США.

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Алевтина Запольская
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