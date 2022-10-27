Президент России Путин обвинил Запад в нагнетании угрозы ядерной войны

Сегодня Запад ищет дополнительные аргументы для противостояния России. Об этом заявил президент Владимир Путин, отвечая на вопрос об угрозе ядерной войны в ходе пленарной сессии клуба «Валдай». Трансляция его выступления доступна на официальном сайте мероприятия.

«Сегодняшняя возня вокруг ядерных угроз примитивна, Запад ищет дополнительные аргументы для противостояния России», — сказал Путин. По его словам, России не нужен ядерный удар по Украине, так как в нем нет ни политического, ни военного смысла.

Он также заметил, что единственная страна, которая применила ядерное оружие — это США.

В сентябре Путин заявлял, что при угрозе территориальной целостности Россия использует все методы, в том числе ядерное оружие. По словам главы государства, в ход пошел ядерный шантаж со стороны Запада. В данном случае речь идет не только о поощряемых западными странами обстрелах Запорожской АЭС, но и высказываниях ряда представителей ведущих государств НАТО о возможности применения против России ядерного оружия, добавил Путин.