Путин заявил о возможности использования ядерного оружия фразой «это не блеф»

Президент Путин предупредил о возможности России использования ядерного оружия

При угрозе территориальной целостности Россия использует все методы, в том числе ядерное оружие. Это не блеф, заявил президент страны Владимир Путин. Его обращение транслировал телеканал «Россия-24».

По словам главы государства, в ход пошел и ядерный шантаж. В данном случае речь идет не только о поощряемых западными странами обстрелах Запорожской АЭС, но и высказываниях ряда представителей ведущих государств НАТО о возможности применения против России ядерного оружия, добавил Путин.

Президент напомнил, что Россия также располагает различными средствами поражения, кроме того, по отдельным компонентам и более современными, чем у государств НАТО.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Россия столкнется с последствиями, если применит тактическое ядерное или химическое оружие на Украине. Применение ядерного оружия «изменило бы облик войны, как ничто со времен Второй мировой», добавил он.