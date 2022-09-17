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Байден назвал последствия для России в случае применения ядерного оружия

Байден пообещал сделать Россию изгоем в случае применения ядерного оружия на Украине

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Россия столкнется с последствиями, если применит тактическое ядерное или химическое оружие на Украине. С таким заявлением выступил президент США Джо Байден в интервью телеканалу CBS.

«Вы думаете, я бы вам сказал, если бы точно знал… конечно, я вам не скажу. Последствия будут. Они станут большими изгоями в мире, чем когда-либо были. И в зависимости от масштабов того, что они делают, мы определим, каким будет ответ», — сказал Байден, при этом не став уточнять, как могут отреагировать США на применение вышеупомянутых видов вооружений.

Байден отметил, что применение ядерного оружия «изменило бы облик войны, как ничто со времен Второй мировой».

Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса на встрече с американским коллегой Джо Байденом указал ему на несправедливость наказаний со стороны США за связи с Россией. Рамафоса выразил обеспокоенность в связи с американским законопроектом «О противодействии злонамеренным российским действиям» и назвал его неуместным.

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Варвара Кошечкина
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