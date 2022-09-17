Байдену указали на несправедливость наказания за связи с Россией

Президент Рамафоса указал Байдену на несправедливость наказания Африки за связи с Россией

Президент ЮАР Сирил Рамафоса на встрече с американским коллегой Джо Байденом указал ему на несправедливость наказаний со стороны США за связи с Россией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой пресс-пул Белого дома.

Рамафоса выразил обеспокоенность в связи с американским законопроектом «О противодействии злонамеренным российским действиям» и назвал его неуместным. По его мнению, если документ будет принят, то он «маргинализирует Африку, потому что будет складываться впечатление, что Африку наказывают за то, что у нее есть такой партнер как Россия».

Президент ЮАР напомнил, что в своем большинстве африканские страны проводят политику неприсоединения. «Мы выразили свое мнение, что было бы несправедливо со стороны США наказывать африканские страны просто за связи с Россией», — добавил Рамафоса.

Ранее спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси пожелала России страданий от санкций. Она назвала необходимым изъять замороженные активы России и направить их на восстановление украинской инфраструктуры после окончания спецоперации.