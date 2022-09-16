Спикер США Пелоси заявила, что санкции против России должны заставить страну страдать

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси пожелала России страданий от санкций. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее мнению, рестрикции необходимы для прекращения военной спецоперации на Украине. «Для этого необходима значительная военная поддержка [Украины], гуманитарная и экономическая помощь, а также санкции, санкции, санкции, которые заставят Россию страдать», — сказала она.

Пелоси назвала необходимым изъять замороженные активы России и направить их на восстановление украинской инфраструктуры после окончания спецоперации.

Ранее американские сенаторы Ричард Блюменталь от Демократической партии и Линдси Грэм от республиканцев предложили рассмотреть законопроект о включении России в перечень стран-спонсоров терроризма.

8 августа Грэм сообщила, что политики работают над тем, чтобы «наложить больше санкций» на Москву. По ее словам, включение России в список государств-спонсоров терроризма покажет миру, что США идут ва-банк в вопросе Украины.