В США вновь захотели включить Россию в список спонсоров терроризма

Politico: сенаторы США вновь захотели включить Россию в список спонсоров терроризма

Американские сенаторы Ричард Блюменталь от Демократической партии и Линдси Грэм от республиканцев предложили рассмотреть законопроект о включении России в перечень стран-спонсоров терроризма. О этом пишет Politico.

«Сенаторы Ричард Блюменталь и Линдси Грэм представили новое законодательство, которое позволит обойти государственный департамент и сделать объявление (о внесении РФ в перечень государств-спонсоров терроризма) в одностороннем порядке», — говорится в публикации.

Также издание указывает, что авторы инициативы не имеют широкой поддержки своей инициативы в конгрессе.

8 августа сенаторы Конгресса США Ричард Блюменталь и Линдси Грэм потребовали признать Россию спонсором терроризма. Грэм сообщила, что политики работают над тем, чтобы «наложить больше санкций» на Москву. По ее словам, включение России в список государств-спонсоров терроризма покажет миру, что США идут ва-банк в вопросе Украины.