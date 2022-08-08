Американские сенаторы снова потребовали признать Россию спонсором терроризма

Сенаторы Конгресса США Блюменталь и Грэм потребовали признать Россию спонсором терроризма

Сенаторы Конгресса США Ричард Блюменталь и Линдси Грэм снова потребовали признать Россию спонсором терроризма. Об этом сообщил сам Блюменталь в эфире телеканала CNN.

«Я полагаю, что администрация должна сказать России, что мы делаем их изгоями, как Иран и Кубу», — сказал Блюменталь. Грэм добавила, что сенаторы работают над тем, чтобы «наложить больше санкций» на Москву. По ее словам, американская сторона намерена внести Россию в список государств — спонсоров терроризма. Это, по ее словам, покажет миру, что США идут ва-банк в вопросе Украины.

Ранее The New York Times сообщала, что госсекретарь США Энтони Блинкен сопротивляется попыткам признать Россию страной — спонсором терроризма. Администрация американского президента Джо Байдена с осторожностью относится к этой идее, несмотря на решительные призывы Конгресса и просьбы властей Украины.