В США заявили о сопротивлении Блинкена признанию России «спонсором терроризма»

NYT: Госсекретарь США Блинкен сопротивляется признанию России спонсором терроризма

Госсекретарь США Энтони Блинкен сопротивляется попыткам признать Россию страной, являющейся «спонсором терроризма». Администрация президента США Джо Байдена с осторожностью относится к этой идее, несмотря на решительные призывы Конгресса и просьбы властей Украины, пишет газета The New York Times (NYT).

Блинкен указал, что с практической точки зрения данный шаг не имеет смысла, поскольку санкции, которые уже наложены на Россию США и их союзниками, «абсолютно соответствуют последствиям, которые могли бы последовать в случае признания ее государством-спонсором терроризма».

Отмечается, что в Госдепартаменте считают признание России «государством-спонсором терроризма» «ядерным вариантом» (nuclear option), который, по мнению аналитиков, может раз и навсегда разорвать все немногие оставшиеся дипломатические связи администрации Байдена с Москвой. Блинкен посчитал важным сохранить их.

Ранее сообщалось, что американские эксперты предостерегли Вашингтон от признания России спонсором терроризма. Они полагают, что подобное решение Соединенных Штатов не повлияет на ход конфликта на Украине и принесет больше вреда, чем пользы.

Предположения о том, что США могут внести Россию в список стран-спонсоров терроризма, стали звучать после того, как Москва начала специальную военную операцию на Украине. 21 июля спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси пригрозила Блинкену, что конгресс внесет Россию в список стран-спонсоров терроризма самостоятельно, если он не предпримет никаких действий.