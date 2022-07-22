США предостерегли от признания России спонсором терроризма

Responsible Statecraft: признание Штатами России спонсором терроризма не принесет пользы

Американские эксперты предостерегли Вашингтон от признания России спонсором терроризма. Они полагают, что подобное решение Соединенных Штатов не повлияет на ход конфликта на Украине и принесет больше вреда, чем пользы, сообщает портал Responsible Statecraft.

Директор программы большой стратегии Defense Priorities Раджан Менон призвал задуматься об «эффекте бумеранга для западных экономик». «Этот всеобъемлющий риск затруднит ведение любых дел с российскими компаниями, в том числе с теми, которые обеспечивают жизненно важные поставки газа и продовольствия союзникам Америки», — говорится в материале.

Там же подчеркивается, что госсекретарь США Энтони Блинкен не спешит включать Россию в список государств-спонсоров терроризма наряду с Ираном, Северной Кореей, Кубой и Сирией. По его словам, это во многих отношениях было бы излишним. При этом, согласно публикации Politico, на Блинкена могут надавить и заставить принять соответствующее решение.

Уточняется также, что подобный шаг затруднит дипломатические отношения с Москвой по целому ряду вопросов.

«Список государственных спонсоров терроризма уже давно страдает от кризиса легитимности, который усугубился в прошлом году, когда бывший президент Дональд Трамп добавил туда Кубу, несмотря на скудные доказательства поддержки терроризма», — указывается в материале.

В публикации также приводятся слова журналистки Барбары Славин, которая в статье для журнала Responsible Statecraft утверждала, что определение террористов в США «стало чрезмерно политизированным».

«Если учесть десятки тысяч ни в чем не повинных гражданских лиц, убитых в результате политики США, (…) лицемерие и контрпродуктивный характер этих обозначений становятся еще более очевидными», — написала она.

15 апреля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский попросил американского коллегу Джо Байдена признать Россию страной-спонсором терроризма.

Затем Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты рассматривают этот вопрос. В то же время он признал, что пока не может сказать, позволят ли критерии соответствующего национального законодательства сделать данный шаг. В настоящий момент юристы изучают этот вопрос, добавил он.

21 июля спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси пригрозила Блинкену, что конгресс внесет Россию в список стран-спонсоров терроризма самостоятельно.

В Госдуме на это заявили, что Россия будет расценивать подобные действия как еще один шаг к прекращению диалога. А крымский политический эксперт Руслан Бальбек подчеркнул, что ничто не смоет клеймо спонсоров мирового террора с репутации США.