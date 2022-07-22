Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

США предостерегли от признания России спонсором терроризма

Responsible Statecraft: признание Штатами России спонсором терроризма не принесет пользы

Фото: Tom Brenner / Reuters

Американские эксперты предостерегли Вашингтон от признания России спонсором терроризма. Они полагают, что подобное решение Соединенных Штатов не повлияет на ход конфликта на Украине и принесет больше вреда, чем пользы, сообщает портал Responsible Statecraft.

Директор программы большой стратегии Defense Priorities Раджан Менон призвал задуматься об «эффекте бумеранга для западных экономик». «Этот всеобъемлющий риск затруднит ведение любых дел с российскими компаниями, в том числе с теми, которые обеспечивают жизненно важные поставки газа и продовольствия союзникам Америки», — говорится в материале.

Там же подчеркивается, что госсекретарь США Энтони Блинкен не спешит включать Россию в список государств-спонсоров терроризма наряду с Ираном, Северной Кореей, Кубой и Сирией. По его словам, это во многих отношениях было бы излишним. При этом, согласно публикации Politico, на Блинкена могут надавить и заставить принять соответствующее решение.

Уточняется также, что подобный шаг затруднит дипломатические отношения с Москвой по целому ряду вопросов.

Материалы по теме:
Путин и Байден обсудили вторжение на Украину. Президент США пригрозил России санкциями, но согласился на диалог
Путин и Байден обсудили вторжение на Украину.Президент США пригрозил России санкциями, но согласился на диалог
7 декабря 2021
«Европа сама разожгла этот пожар» Европейский политик — про отношения с Россией, конфликт на Украине и НАТО в Черном море
«Европа сама разожгла этот пожар»Европейский политик — про отношения с Россией, конфликт на Украине и НАТО в Черном море
14 декабря 2021

«Список государственных спонсоров терроризма уже давно страдает от кризиса легитимности, который усугубился в прошлом году, когда бывший президент Дональд Трамп добавил туда Кубу, несмотря на скудные доказательства поддержки терроризма», — указывается в материале.

В публикации также приводятся слова журналистки Барбары Славин, которая в статье для журнала Responsible Statecraft утверждала, что определение террористов в США «стало чрезмерно политизированным».

«Если учесть десятки тысяч ни в чем не повинных гражданских лиц, убитых в результате политики США, (…) лицемерие и контрпродуктивный характер этих обозначений становятся еще более очевидными», — написала она.

15 апреля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский попросил американского коллегу Джо Байдена признать Россию страной-спонсором терроризма.

Затем Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты рассматривают этот вопрос. В то же время он признал, что пока не может сказать, позволят ли критерии соответствующего национального законодательства сделать данный шаг. В настоящий момент юристы изучают этот вопрос, добавил он.

21 июля спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси пригрозила Блинкену, что конгресс внесет Россию в список стран-спонсоров терроризма самостоятельно.

В Госдуме на это заявили, что Россия будет расценивать подобные действия как еще один шаг к прекращению диалога. А крымский политический эксперт Руслан Бальбек подчеркнул, что ничто не смоет клеймо спонсоров мирового террора с репутации США.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Крупнейший порт Европы остановил контейнерное сообщение с Россией
Массовая драка женщин в Москве попала на видео
В России начали продавать полисы ОСАГО в кредит
Опубликован список артистов самого масштабного фестиваля в Москве и Петербурге
США предостерегли от признания России спонсором терроризма
Мужчина поймал выпавшего из окна пятого этажа ребенка
Вокруг радиогалактики NGC 2663 зафиксировали коллимированные выбросы
Приднестровье предложило Молдавии подписать договор о мире
Чемпион ОИ оценил лишение гражданства решившей выступать за Литву биатлонистки
На российской дороге насмерть сбили подростка-инвалида
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.