В Госдуме оценили возможное включение России в список спонсоров терроризма

Депутат Шхагошев: признание РФ спонсором терроризма станет шагом США к прекращению диалога

Решение властей США о внесении России в список стран-спонсоров терроризма будет расцениваться как еще один шаг к прекращению диалога. Об этом заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев в разговоре с РИА Новости.

Он отметил, что такой список, вне зависимости от того, кто его составил, будет фейковым, если на первом месте не окажутся Соединенные Штаты. По словам депутата, «Америка стояла у истоков создания двух опаснейших международных террористических организаций в современной истории» — «Исламского государства» (ИГ) и «Аль-Каиды» (запрещенные в России террористические организации).

Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты рассматривают вопрос включения России в список стран-спонсоров терроризма. В то же время он признал, что пока не может сказать, позволят ли критерии соответствующего национального законодательства сделать данный шаг. В настоящий момент юристы изучают этот вопрос, добавил он.

