В Крыму ответили на заявление о признании России спонсором терроризма

Крымский эксперт Бальбек заявил, что ничто не смоет с США клеймо спонсоров терроризма

Крымский политический эксперт Руслан Бальбек, отвечая на заявление американского госсекретаря Энтони Блинкена о возможном включении России в список стран-спонсоров терроризма, заявил, что с репутации США ничто не смоет клеймо спонсоров мирового террора. Его слова приводит РИА Новости.

Бальбек отметил, что «громче всех кричит, "держи вора", сам вор», Блинкен не стал исключением из этого правила. США, которые по всему миру организовывали ячейки террористов, а также создавали бандитские группировки, решили, что во всем виновата Россия, добавил политический эксперт.

Он допустил, что сенат поддержит слова Блинкена, и «американские вассалы взахлеб начнут это трезвонить на весь мир».

Ранее Блинкен заявил, что подобное решение американские власти готовы принять в свете событий на Украине. При этом министр подчеркнул, что пока не может сказать, позволят ли критерии соответствующего национального законодательства сделать данный шаг. В настоящий момент юристы изучают этот вопрос, уточнил он.