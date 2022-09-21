Зеленский оценил вероятность применения ядерного оружия Россией

Bild: Зеленский заявил, что не верит в применение Россией ядерного оружия в ходе СВО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит в применение Россией ядерного оружия в ходе специальной военной операции (СВО). Вероятность такого сценария он оценил в интервью Bild.

«Я не верю, что он [президент России Владимир Путин] применит это оружие. Не думаю, что мир позволит ему использовать это оружие», — сказал украинский лидер, призвав не поддаваться на угрозы.

Ранее 21 сентября Путин объявил о частичной мобилизации. Выступая с обращением, глава государства также пообещал, что страна использует все средства для защиты территориальной целостности и своего народа.

Глава Минобороны Сергей Шойгу позже уточнил, что из запаса будут призываться россияне, которые уже имеют боевой опыт. Также в эту категорию попадают люди с нужными для армии военно-учетными специальностями.