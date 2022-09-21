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Путин пообещал использовать все имеющиеся средства для защиты России

Путин заявил, что Россия готова использовать все имеющиеся средства для защиты народа

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения в среду, 21 сентября, пообещал, что страна использует все средства для защиты своей территориальной целостности и своего народа. Его слова приводит ТАСС.

Российский лидер заявил, что в ход пошел ядерный шантаж. По его словам, речь идет не только об обстрелах Запорожской АЭС, но и о высказываниях ряда представителей ведущих государств Североатлантического альянса о возможности применения против России ядерного оружия, добавил глава государства.

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«Тем, кто позволяет себе такие заявления в отношении России, хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам и более современными, чем у стран НАТО», — отметил Путин, заверив, что при угрозе территориальной целостности страны, для защиты России и ее народа будут использованы все имеющиеся средства.

Ранее Путин объявил в стране частичную мобилизацию. Он подчеркнул, что соответствующий указ уже подписан.

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Варвара Кошечкина
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