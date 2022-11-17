Кремль озвучил свою позицию по применению ядерного оружия

Дмитрий Песков заявил, что Россия не допускает самой постановки вопроса о ядерном оружии

Москва не допускает самой постановки вопроса о применении ядерного оружия, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

По словам Пескова, в России никто не рассуждает о применении этого вида вооружения, что отличает позицию Москвы от позиции Европы. Он отметил, что заявления Евросоюза нагнетают напряжение в этой сфере.

«Считаем недопустимыми вопросы сами по себе, не то что рассуждения. Если вы заметили, с российской стороны никто не рассуждает на эту тему и не рассуждал», — озвучил отношение Кремля к этой теме Песков.

Ранее заместитель главы МИД Сергей Рябков указал на попытки Запада вменить России несуществующие намерения применить ядерное оружие. 27 октября президент России Путин также обвинил Запад в нагнетании угрозы ядерной войны.