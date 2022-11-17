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14:30, 17 ноября 2022Мир

Рябков указал на попытки вменить России намерение применить ядерное оружие

Рябков указал на попытки Запада вменить России намерение применить ядерное оружие

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Заместитель главы МИД Сергей Рябков в интервью RTVI указал на попытки Запада вменить России несуществующие намерения применить ядерное оружие.

«Как бы мы ни стояли на своем в этом вопросе, разъясняя очевидные вещи, нам пытаются вменить некие несуществующие намерения [применить ядерное оружие], просто отражение курса на демонизацию России», — подчеркнул он.

Ранее посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что Москва придерживается твердого принципа не применять ядерное оружие.

27 октября президент России Владимир Путин обвинил Запад в нагнетании угрозы ядерной войны. По его мнению, западные страны просто ищут дополнительный аргумент для противостояния. Глава государства также подчеркнул, что единственная страна, которая применила ядерное оружие, — это США.

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Варвара Кошечкина
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