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22:37, 3 ноября 2022Мир

В России оценили возможность применения ядерного оружия

Посол России Келин: Москва придерживается твердого принципа не применять ядерное оружие
Андрей Келин

Андрей Келин. Фото: Henry Nicholls / Reuters

Посол России в Великобритании Андрей Келин в эфире телеканала Sky News заявил, что Москва придерживается твердого принципа не применять ядерное оружие. Об этом сообщает РИА Новости.

«Ядерная война не может быть выиграна, и она никогда не должна вестись. И мы твердо придерживаемся этого принципа», — подчеркнул он.

Российский посол также решительно опроверг спекуляции относительно того, что Москва может применить тактическое ядерное оружие в ходе специальной военной операции на Украине.

Ранее президент России Владимир Путин обвинил Запад в нагнетании угрозы ядерной войны. По его мнению, западные страны просто ищут дополнительный аргумент для противостояния. Глава государства также подчеркнул, что единственная страна, которая применила ядерное оружие, — это США.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский также призвал не бояться ядерной войны.

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Марина Совина
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