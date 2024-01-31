Правнучка летчика Чкалова призвала нанести ядерный удар по Москве. Кто она и чем известна?

Правнучка героя СССР Чкалова призвала нанести ядерный удар по Москве ради ВСУ

Правнучка легендарного советского летчика-испытателя Валерия Чкалова Дарья Богданова в беседе с журналистом Олегом Кашиным (внесен Минюстом в реестр иноагентов) предложила нанести ядерный удар по Москве в целях завершения конфликта на Украине.

В пример она привела атомный удар по Хиросиме и Нагасаки, который привел к завершению Второй мировой войны. Она также подтвердила, что готова профинансировать такую атаку на Москву, если это будет возможно.

Мы не можем купить такое оборудование. Если бы я могла купить, я бы купила Дарья Богданова правнучка летчика Валерия Чкалова

При этом поддержку она готова оказать не только Вооруженным силам Украины (ВСУ), но и любой другой стороне, которая решит применить ядерное оружие для удара по российской столице.

Родственники Богдановой остались жить в Москве

У Богдановой, которая является гражданкой Израиля, в Москве остались жить мать, бабушка и дедушка. «Поэтому я очень серьезно на эту тему думаю. Разумеется, я обожаю Москву. Я там выросла. Я там прожила лучшие годы своей жизни», — объяснила она, отметив при этом, что ее не волнуют люди, которые могут пострадать от последствий взрыва, в том числе и ее близкие.

Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.com

По ее словам, ей не важно, если будут стрелять по Кремлю и любимым ею зданиям. Однако, отметила Богданова, она предпочитает, «чтоб долбанули Лубянку, и на этом закончили».

В России слова Богдановой захотели проверить на предмет государственной измены

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что слова Богдановой необходимо проверить на предмет статьи 275 («Государственная измена») УК РФ.

Когда я это прочитал, я невольно вспомнил, что напротив моего дома в Перми есть школа №22, на которой закреплена памятная табличка в честь встречи в 1937 году Чкалова со школьниками. А детство мое прошло рядом с улицей Чкалова. Я представляю себе, какие мысли и чувства испытал бы наш легендарный летчик, если бы он был жив Андрей Климов заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам

Сенатор подчеркнул, что на фоне подобных выражений в России следует заняться патриотизмом, так как сейчас находится все больше «странных личностей», которые не помнят ничего из истории своей семьи и отечества. «Надо исправлять ошибки, допущенные в 90-х годах у нас в стране, когда мы отменили воспитание патриотизма в учебных заведениях. Вот откуда все растет», — считает Климов.

Правнучка Чкалова уже предлагала «расстреливать русских»

Ранее Богданова уже предлагала «расстреливать русских прямо на улице». В разговоре с журналистом она подчеркнула, что сейчас «москвичам не мешает услышать воздушную тревогу».

В июле 2023 года член Общественной палаты (ОП) России Армен Гаспарян попросил Следственный комитет России (СКР) проверить Богданову на возможное финансирования ВСУ. Он настаивал, что следствию необходимо проверить посты блогерши на дискредитацию Российской армии и признать ее иноагентом.

Гаспарян подчеркивал, что правнучка легендарного летчика «занимается денежными сборами, направленными на поддержку ВСУ, в частности на закупку вооружений».

На данный момент на своей странице в соцсети X (бывший Twitter) Богданова активно и открыто собирает деньги на поддержку ВСУ и сама покупает украинцам дроны.

Несмотря на активную помощь ВСУ, Богданова является совладельцем российской компании и платит налоги

В январе стало известно, что Богданова оказалась совладельцем российской компании. После начала спецоперации она заплатила налоги на сотни тысяч рублей. СМИ сообщают, что правнучка Чкалова является учредителем ООО НТК «Авант», ей принадлежит треть уставного капитала компании.

Главным видом деятельности этой фирмы, согласно данным ФНС, являются «консультации и работы в области компьютерных технологий». В 2022 году чистая прибыть компании составила 6,8 миллиона рублей. При этом 643 тысячи «Авант» заплатил в качестве налогов, 80 тысяч — в качестве страховых взносов.

Фото: Reuters

Прадед Богдановой Валерий Чкалов — Герой Советского Союза. Он родился в селе Василево Нижегородской губернии, сейчас этот город носит его имя — Чкаловск. Отец будущего летчика был котельщиком, а мать домохозяйкой. В 1937 году Валерий Чкалов совершил первый беспосадочный перелет через Северный полюс из Москвы в Ванкувер.