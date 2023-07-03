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14:40, 3 июля 2023Россия

СКР попросили проверить правнучку Чкалова из-за возможного финансирования ВСУ

Член ОП Гаспарян попросил проверить правнучку Чкалова из-за возможного финансирования ВСУ

Фото: @vonema

Член Общественной палаты (ОП) России Армен Гаспарян попросил Следственный комитет России (СКР) проверить правнучку советского летчика-испытателя Валерия Чкалова, блогера Дарью Богданову из-за возможного финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ). Свое обращение к председателю ведомства Александру Бастрыкину он выложил в Telegram-канале.

Гаспарян настаивает, что следствию необходимо проверить посты Богдановой на дискредитацию Российской армии и признать ее иноагентом.

По информации общественника, правнучка Чкалова «занимается денежными сборами, направленными на поддержку ВСУ, в частности, на закупку вооружений».

Советский летчик Валерий Чкалов первым в мире совершил беспосадочный полет из Москвы в США через Северный полюс, а также установил другие рекорды отечественной и мировой авиации.

Ранее сообщалось, что известного детского психолога Людмилу Петрановскую заподозрили в дискредитации российских Вооруженных сил.

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    Анна Щербакова
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