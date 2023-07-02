Известного детского психолога заподозрили в дискредитации Российской армии

Mash: СК попросили проверить детского психолога Петрановскую на дискредитацию ВС России

Представителей Следственного комитета России попросили проверить известного детского психолога Людмилу Петрановскую на предмет дискредитации Вооруженных сил (ВС) страны. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

По его сведениям, с заявлением в ведомство обратился глава федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Он отметил, что специалистка с 2014 года поддерживала Украину и уверяла, что угрозы русскому языку там нет. Кроме того, после начала спецоперации Петрановская ее осудила.

Также Бородин заподозрил, что психолог финансируется филиалами британского фонда Charity и американского AMWAY. По этой причине он потребовал признать Петрановскую иностранным агентом.

Официального подтверждения данной информации нет.

19 июня сообщалось, что Ленинский районный суд Екатеринбурга приговорил к штрафу главу уральского историко-просветительского общества «Мемориал» (включено Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и ликвидировано по решению Верховного суда) Алексея Мосина за дискредитацию Российской армии. Мужчину оштрафовали на 100 тысяч рублей.

Следствие обнаружило фотографию Мосина с антивоенным плакатом и его комментарий на сайте общества. Он заявил, что сделал снимок на согласованном митинге до начала спецоперации.

