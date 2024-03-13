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12:56, 13 марта 2024Интернет и СМИ

На Западе увидели в словах Путина о ядерном оружии предупреждение

Ведущие СМИ увидели в словах Путина о ядерном оружии предупреждение Западу

Фото: Гавриил Григоров / Sputnik / Пресс-служба Президента РФ / Reuters

Ведущие мировые СМИ увидели в словах президента России Владимира Путина о ядерном оружии предупреждение Западу. В частности, британское издание Express обратило внимание на заявление российского лидера о том, что РФ разместит войска у границ Финляндии.

Газета Express выпустила материал с заголовком: «Путин выступил с серьезным предупреждением». В статье журналисты выделили слова президента о том, что Россия разместит свои войска у границ Финляндии, что, по их мнению, еще больше подогревает напряженность в отношениях Москвы и стран Запада.

Британские издания Independent и Telegraph также акцентировали внимание на заявлении президента России о готовности применения ядерного оружия.

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      Олег Давыдов
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