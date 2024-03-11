Кремль назвал «рассуждалками» статьи об угрозе ядерного удара России на Украине

Кремль: статьи об угрозе ядерного удара РФ на Украине недостойны комментариев

Статьи западных СМИ о том, что Россия якобы могла в 2022 году применить ядерное оружие на Украине, являются недостойными комментариев «рассуждалками». Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС в понедельник, 11 марта.

«Это из разряда рассуждалок, которые публикуются в разных газетах. Я не думаю, что это нуждается в каких-то комментариях», — сказал он.

Ранее в марте CNN сообщил, что в конце 2022 года США начали «тщательно готовиться» к возможному применению Россией ядерного оружия на Украине.

Отмечается, что Белый дом на фоне таких опасений тесно сотрудничал с союзниками для разработки планов действий на случай удара, а также стремился предупредить Россию о последствиях такого шага. Опасения, по словам неназванного высокопоставленного чиновника администрации президента США, были основаны на «некоторой полученной информации».