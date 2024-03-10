В США рассказали о подготовке к ответу после ядерного удара по Украине

NYT: США рассматривали возможность неядерного ответа на ядерный удар по Украине

США в период обеспокоенности возможным ядерным ударом России по Украине рассматривали возможность нанести неядерную атаку в ответ на подобный шаг. О подготовке Вашингтона сообщило издание The New York Times (NYT) со ссылкой на представителей администрации.

В Белом доме рассказали, что ответным шагом США должен был быть неядерный удар. «Но они быстро добавили, что должна быть какая-то впечатляющая реакция — возможно, даже обычная атака на подразделения, запустившие ядерное оружие», — говорится в сообщении.

Ранее CNN сообщило, что в конце 2022 года США начали «тщательно готовиться» к возможному применению Россией ядерного оружия. Вашингтон на фоне таких опасений тесно сотрудничал с союзниками для разработки планов действий на случай удара и стремился предупредить Москву о последствиях такого шага.

В начале марта заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что ядерная угроза со стороны России отсутствует. «Мы не видим непосредственной угрозы применения Россией [ядерного] оружия», — констатировал он.