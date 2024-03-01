В НАТО заявили об отсутствии ядерной угрозы со стороны России

Замгенсека НАТО Джоанэ: блок не видит угрозы применения Россией ядерного оружия

Ядерная угроза со стороны России отсутствует. Об этом заявил заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса Мирча Джоанэ в интервью газете El País.

«Мы [в НАТО] не видим непосредственной угрозы применения Россией [ядерного] оружия», — констатировал он.

Однако, по словам замгенсека, в начале конфликта на Украине два года назад в блоке наблюдали ядерные угрозы со стороны российского руководства.

Джоанэ также высказался о возможном переизбрании бывшего американского лидера Дональда Трампа на пост президента США и его заявлениях о выходе из НАТО. Он отметил, что Вашингтон и Европа нужны друг другу.

«Европейский союз относительно слаб в обороне из-за отсутствия инвестиций на протяжении десятилетий, а также из-за фрагментации оборонного рынка. НАТО является лучшим партнером ЕС, позволяющим избежать его фрагментации», — пояснил чиновник.

Ранее в Госдепе также заявили, что США не видят признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие. Уточняется, что американские ведомства продолжат внимательно следить за ситуацией.