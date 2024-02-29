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22:09, 29 февраля 2024Мир

США не увидели признаков подготовки России к использованию ядерного оружия

Госдеп: США не видят признаков подготовки России к применению ядерного оружия

США не видят признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие. Об этом заявили в Госдепе, передает ТАСС.

При этом в американском внешнеполитическом ведомстве пообещали продолжить внимательно следить за ситуацией.

Ранее глава Стратегического командования Вооруженных сил США генерал ВВС Энтони Коттон заявил, что из-за наращивания сотрудничества между Россией, Китаем, КНДР и Ираном Соединенным Штатам угрожает конфликт на несколько фронтов со странами-обладателями ядерного оружия.

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      Марина Совина
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