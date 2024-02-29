В США обеспокоились вероятностью конфликта с обладателями ядерного оружия

Пентагон: США угрожает конфликт сразу с несколькими обладателями ядерного оружия

Из-за наращивания сотрудничества между Россией, Китаем, КНДР и Ираном Соединенным Штатам угрожает конфликт на несколько фронтов со странами-обладателями ядерного оружия. Об этом сообщил глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) Вооруженных сил США генерал ВВС Энтони Коттон. Его цитирует ТАСС.

«Сегодня США, а также их союзники и партнеры продолжают сталкиваться с двумя крупными ядерными державами, стратегическими соперниками и потенциальными противниками — КНР и РФ. Мы также сталкиваемся с растущей ядерной угрозой, связанной с тем, что КНДР и Исламская Республика Иран продолжают расширять ядерную программу», — заявил Коттон.

Сотрудник Пентагона обеспокоился, что в этой ситуации растет вероятность «почти одновременных конфликтов сразу несколькими оппортунистически настроенными противниками, обладающими ядерным оружием».

Глава СТРАТКОМа также сообщил о модернизации, проводимой Россией в ядерной сфере, и наращивании ядерных вооружений Китаем. Это, по словам генерала ВВС, приводит к росту стратегической конкуренции и увеличивает риски глобальной безопасности.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что действия и заявления стран запада угрожают началом ядерного конфликта и гибелью цивилизации.