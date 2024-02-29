Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:14, 29 февраля 2024Мир

В США обеспокоились вероятностью конфликта с обладателями ядерного оружия

Пентагон: США угрожает конфликт сразу с несколькими обладателями ядерного оружия

Фото: U.S. Strategic Command / Wikipedia

Из-за наращивания сотрудничества между Россией, Китаем, КНДР и Ираном Соединенным Штатам угрожает конфликт на несколько фронтов со странами-обладателями ядерного оружия. Об этом сообщил глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) Вооруженных сил США генерал ВВС Энтони Коттон. Его цитирует ТАСС.

«Сегодня США, а также их союзники и партнеры продолжают сталкиваться с двумя крупными ядерными державами, стратегическими соперниками и потенциальными противниками — КНР и РФ. Мы также сталкиваемся с растущей ядерной угрозой, связанной с тем, что КНДР и Исламская Республика Иран продолжают расширять ядерную программу», — заявил Коттон.

Сотрудник Пентагона обеспокоился, что в этой ситуации растет вероятность «почти одновременных конфликтов сразу несколькими оппортунистически настроенными противниками, обладающими ядерным оружием».

Глава СТРАТКОМа также сообщил о модернизации, проводимой Россией в ядерной сфере, и наращивании ядерных вооружений Китаем. Это, по словам генерала ВВС, приводит к росту стратегической конкуренции и увеличивает риски глобальной безопасности.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что действия и заявления стран запада угрожают началом ядерного конфликта и гибелью цивилизации.

Что думаешь? Оцени!
      Елизавета Мытарева
      Обсудить
      Последние новости

      В Британии обвинили Шольца в раскрытии разведданных. Какие секреты выдал канцлер?

      Российским водителям рассказали о больших переменах

      Названа цена самой маленькой квартиры в России

      В России вернули дополнительные сборы с угольной отрасли

      Шеф Пентагона встревожился из-за темпов продвижения Российской армии на Украине

      Российские военные подавили дроны ВСУ «Грозой»

      Появились подробности высадки из самолета раненого на СВО военного

      Российского блогера арестовали по делу об изготовлении детской порнографии

      Посол МИД Армении по особым поручениям ушел в отставку

      Шеф Пентагона заявил о перспективе войны с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше