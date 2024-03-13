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14:17, 13 марта 2024Мир

В МИД Китая прокомментировали слова Путина о применении ядерного оружия

МИД КНР призвал ядерные державы содействовать деэскалации после слов Путина о ЯО

Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Ядерные державы должны придерживаться концепции общей безопасности, а также содействовать деэскалации. Так слова президента России Владимира Путина о принципах возможного применения Москвой ядерного оружия прокомментировал официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь, сообщает РИА Новости.

«Я не знаком с соответствующими заявлениями российской стороны, но хотел бы отметить, что в январе 2022 года пять ядерных держав выпустили заявление о предотвращении ядерной войны, подчеркнув, что в ядерной войне нельзя победить», — подчеркнул он.

По словам представителя внешнеполитического ведомства КНР, «все государства, обладающие ядерным оружием, придерживались концепции общей безопасности, поддерживали глобальный стратегический баланс и стабильность». Он также отметил, что Россия неоднократно подтверждала этот принцип.

«В нынешней ситуации все стороны должны предпринять реальные действия для совместного содействия деэскалации», — призвал Ван.

Ранее американский предприниматель и инженер Илон Маск отреагировал на слова Путина о ядерном оружии. Он считает правильным, что Россия может применить ядерное оружие при критической угрозе.

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      Виктория Кондратьева
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