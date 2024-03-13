Илон Маск посчитал правильным применение Россией ядерного оружия при угрозе

Илон Маск согласился с Путиным по применению Россией ядерного оружия при угрозе

Американский предприниматель Илон Маск согласился с президентом России Владимиром Путиным и посчитал правильным применение Россией ядерного оружия при критической угрозе. Об этом он написал в своей соцсети X.

«Конечно», — отреагировал он на пост издания Zerohedge о словах российского лидера о готовности Москвы применить ядерное оружие, если российское государство окажется под угрозой.

