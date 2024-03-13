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05:36, 13 марта 2024Мир

Путин не исключил проведения Россией ядерных испытаний

Путин не исключил проведения Россией ядерных испытаний в ответ на действия США

Фото: Sergei Ilyin / Reuters

Президент РФ Владимир Путин не исключил, что Россия проведет ядерные испытания в случае, если понадобятся такие ответные меры на действия США. Об этом он заявил в интервью журналисту Дмитрию Киселеву, передает РИА Новости.

«Не обязательно. Нам это нужно, не нужно — еще надо подумать, но не исключаю, что мы можем сделать то же самое», — подтвердил Владимир Путин.

Российский лидер напомнил о существовании Договора со всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). США его не ратифицировали, в связи с чем и РФ отозвала свою ратификацию ради сохранения равенства и баланса сил. Тем не менее, отметил Путин, Россия придерживается этих договоренностей.

Глава государства сообщил, что Соединенные Штаты рассматривают возможность провести ядерные испытания. «Когда появляются новые боезаряды, их, как некоторые специалисты полагают, недостаточно испытывать только на компьютере, их нужно испытать и в натуральном виде. Вот такие идеи в определенных кругах в США, они витают, имеют место быть. Мы знаем об этом. И мы тоже смотрим», — заключил Путин.

Ранее российский лидер заявил о полной готовности страны к ядерной войне. По его словам, США не планируют отправлять свои войска на Украину, так как понимают, что Москва расценила бы такой шаг, как интервенцию.

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      Александра Синицына
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