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02:45, 15 марта 2024Мир

Макрон заявил о готовности Франции противостоять России

Макрон: Франция готова ответить на возможную эскалацию со стороны России

Фото: Yves Herman / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна готова ответить на возможную эскалацию со стороны России. Об этом он рассказал в интервью телеканалу France 2.

Он отметил, что Париж готов принять решения, которые гарантируют, что Москва никогда не победит. «Сегодня для нас наступило время сопротивления», — подчеркнул французский лидер.

Ранее Макрон отказался считать Россию врагом. Глава государства отметил, что сейчас Россия является соперником Франции, но страны не находятся в состоянии войны. Однако, предупредил он, ситуация может измениться, если Москва «решится на новую эскалацию, которая втянет всех в конфликт».

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      Марина Совина
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