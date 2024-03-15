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01:27, 15 марта 2024Мир

Макрон отказался считать Россию врагом

Президент Франции Макрон заявил, что считает Россию соперником, но не врагом

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон отказался считать Россию врагом. Об этом он заявил в интервью телеканалу France 2.

Глава государства отметил, что сейчас Россия является соперником Франции, но страны не находятся в состоянии войны. Однако, предупредил он, ситуация может измениться, если Москва «решится на новую эскалацию, которая втянет всех в конфликт». При этом Макрон выразил надежду, что этого не случится.

В ходе интервью французский лидер также высказался об отношениях с Путиным. По его словам, они не ухудшились. Президент отметил, что не видит «ничего личного» в отсутствии диалога с российским коллегой.

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      Марина Совина
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