Экс-разведчик Чинкуини: офицеры французской армии благосклонно относятся к РФ

Большая часть офицеров французской армии благосклонно относится к России, заявил экс-сотрудник французской контртеррористической разведки Николя Чинкуини. Об этом пишет РИА Новости.

Он занимается поиском информации о французах, участвующих в боях на стороне Украины. Как уточнил бывший разведчик, основная мотивация государственных агентов, отправляющихся на Украину, — деньги.

«Среди действующих военнослужащих, по крайней мере среди офицерского состава, кажется, что подавляющее большинство довольно благосклонно относится к России», — подчеркнул он.

Ранее Чинкуини рассказал, что французским военным за участие в боях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) обещали оформление фиктивной отставки и доход, который значительно превышал их обычный заработок. Также специалистам французской армии гарантировали восстановление на службе по окончании участия в конфликте на Украине.