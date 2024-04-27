Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:12, 27 апреля 2024Мир

Экс-разведчик рассказал об отношении французской армии к России

Экс-разведчик Чинкуини: офицеры французской армии благосклонно относятся к РФ

Фото: Alexis Sciard / Global Look Press

Большая часть офицеров французской армии благосклонно относится к России, заявил экс-сотрудник французской контртеррористической разведки Николя Чинкуини. Об этом пишет РИА Новости.

Он занимается поиском информации о французах, участвующих в боях на стороне Украины. Как уточнил бывший разведчик, основная мотивация государственных агентов, отправляющихся на Украину, — деньги.

«Среди действующих военнослужащих, по крайней мере среди офицерского состава, кажется, что подавляющее большинство довольно благосклонно относится к России», — подчеркнул он.

Ранее Чинкуини рассказал, что французским военным за участие в боях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) обещали оформление фиктивной отставки и доход, который значительно превышал их обычный заработок. Также специалистам французской армии гарантировали восстановление на службе по окончании участия в конфликте на Украине.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Таджикистан рекомендовал своим гражданам не выезжать в Россию. Что происходит на границе?

      «Гавр» с Кузяевым на 95-й минуте упустил победу над ПСЖ

      Российские военные сбили три украинских дрона в Брянской области

      Адвокат заявил о госпитализации Харви Вайнштейна

      В Воронежской области объявили опасность атаки дронов

      Американский экс-подполковник заявил о бесполезности новой помощи США Киеву

      Макрон раскрыл возможные последствия капитуляции Украины

      Экс-разведчик рассказал об отношении французской армии к России

      Ученый заявил о разгадке тайны смерти первооткрывателей гробницы Тутанхамона

      В Британии рассказали о ярости главкома ВСУ после сдачи бойцов в плен

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше