Экс-разведчик Чинкуини: французских военных завлекают в ВСУ большим доходом

Французским военным за участие в боях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) обещали оформление фиктивной отставки и доход, который значительно превышал их обычный заработок. Об этом рассказал РИА Новости экс-сотрудник французской контртеррористической разведки Николя Чинкуини.

Также специалистам французской армии гарантировали восстановление на службе по окончании участия в конфликте на Украине. Собеседник агентства допустил, что на Украине могут присутствовать не только обычные граждане Франции, но и французские государственные агенты. По его словам, их очень трудно идентифицировать, поскольку они «остаются очень скрытными».

Ранее Чинкуини сообщил, что не менее 75 французских наемников воевали на стороне ВСУ в ходе специальной военной операции (СВО). По его словам, воюющие за Украину французы — это часто известные нацистские активисты.