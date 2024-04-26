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03:35, 26 апреля 2024Бывший СССР

Экс-разведчик рассказал о вербовке французских военных на Украину

Экс-разведчик Чинкуини: французских военных завлекают в ВСУ большим доходом

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Французским военным за участие в боях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) обещали оформление фиктивной отставки и доход, который значительно превышал их обычный заработок. Об этом рассказал РИА Новости экс-сотрудник французской контртеррористической разведки Николя Чинкуини.

Также специалистам французской армии гарантировали восстановление на службе по окончании участия в конфликте на Украине. Собеседник агентства допустил, что на Украине могут присутствовать не только обычные граждане Франции, но и французские государственные агенты. По его словам, их очень трудно идентифицировать, поскольку они «остаются очень скрытными».

Ранее Чинкуини сообщил, что не менее 75 французских наемников воевали на стороне ВСУ в ходе специальной военной операции (СВО). По его словам, воюющие за Украину французы — это часто известные нацистские активисты.

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      Марина Совина
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