Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:16, 25 апреля 2024Мир

Экс-разведчик сообщил о 75 французских наемниках и агентах, воевавших за ВСУ. Они могли участвовать в боях за Мариуполь

РИА Новости: не менее 75 французских наемников воевали в рядах ВСУ с начала СВО

Фото: Reuters

Не менее 75 французских наемников воевали на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе специальной военной операции (СВО), заявил бывший сотрудник французской контртеррористической разведки Николя Чинкуини, который занимается поиском информации о гражданах Франции, участвующих в конфликте на стороне Киева.

Он уточнил, что идентифицировал 75 французов точно или под псевдонимами, в список входят убитые, раненые и вернувшиеся во Францию. При этом, по словам экс-разведчика, французские агенты могли участвовать в боях за Мариуполь в феврале 2022 года.

Париж представил наемников как гуманитарных работников

Чинкуини рассказал, что в список воевавших входят двое мужчин, которых правительство Франции называет волонтерами.

Правительство представило их как "гуманитарных работников", сотрудников некой швейцарской НПО, но я убежден, что они были государственными агентами. Их существование открылось нам с их смертью 1 февраля

Николя Чинкуиниэкс-сотрудник французской контртеррористической разведки

Экс-разведчик добавил, что имеет информацию и о других наемниках, участвовавших в боевых действиях на стороне Киева. Однако они были обнаружены недавно и этих сведений пока недостаточно для публикации.

Материалы по теме:
«Вот что такое денацификация» Расширение НАТО и конфликт на Украине: что Владимир Путин рассказал в интервью Карлсону?
«Вот что такое денацификация»Расширение НАТО и конфликт на Украине: что Владимир Путин рассказал в интервью Карлсону?
9 февраля 2024
«Вероятность прямого столкновения растет» Франция хочет отправить военных НАТО на Украину. Чем это угрожает России?
«Вероятность прямого столкновения растет»Франция хочет отправить военных НАТО на Украину. Чем это угрожает России?
12 марта 2024
«Это насилие направлено против всех» Терроризм остается большой проблемой для всего мира. Что мешает с ним бороться?
«Это насилие направлено против всех»Терроризм остается большой проблемой для всего мира. Что мешает с ним бороться?
11 марта 2024

Чинкуини допустил участие французских агентов в боях за Мариуполь

Чинкуини предположил, что французские агенты могли находиться в войсках Украины с начала СВО, в том числе при боях за Мариуполь в феврале 2022 года. На это указывает увольнение главы управления военной разведки, отвечающего за спутники наблюдения, генерала Эрика Видо 30 марта 2022-го. По словам экс-разведчика, это заставило его подозревать, что субъекты, нанятые французским правительством, в том же месяце оказались в окружении в городе.

Я расширил свое расследование на французов, замеченных на всем поле боя в Донбассе и на Украине, и сделал это печальное открытие

Николя Чинкуиниэкс-сотрудник французской контртеррористической разведки

Он добавил, что воюющие за Украину французы — это часто известные нацистские активисты. «В отличие от правительственных деятелей, французы по личной инициативе пополнили ряды атлантистов и демонстрируют свой нарциссизм в социальных сетях, где их легко вычислить. Там широко представлены известные нацистские активисты, и, более того, французская пресса пытается сделать из них героев», — отметил Чинкуини.

По его мнению, зачастую воевать за Украину едут обозлившиеся бывшие военные, расисты и сторонники или открытые активисты ультраправых или даже признанные нацисты.

Фото: Natacha Pisarenko / AP

Минобороны сообщало о тысячах иностранных наемников, уничтоженных в ходе СВО

В марте Министерство обороны России сообщило, что с 24 февраля 2022 года на Украину прибыло 13 387 иностранных наемников. Из них 5962 были уничтожены.

Лидером по отправке наемников является Польша — подтверждено присутствие 2960 граждан. Из Грузии прибыло 1042 наемника, а из США — 1113.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Экс-разведчик сообщил о 75 французских наемниках и агентах, воевавших за ВСУ. Они могли участвовать в боях за Мариуполь

      Оценен ущерб для здоровья людей от грязного воздуха

      Алиев ответил на вопрос о военной помощи Азербайджана Украине

      Предполагаемый взяткодатель по делу Иванова попал на видео

      Стало известно о неудаче ВСУ на лиманском направлении

      В СИЗО отправили еще одного фигуранта по делу замминистра обороны Тимура Иванова

      Россиян предупредили о требующем срочного обращения к врачу симптоме

      Опубликовано видео российского ракетного удара по эшелону ВСУ

      Ирина Шейк показала внешность на архивном фото

      Байден подписал закон о запрете TikTok и продолжил там предвыборную кампанию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше