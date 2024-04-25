Экс-разведчик сообщил о 75 французских наемниках и агентах, воевавших за ВСУ. Они могли участвовать в боях за Мариуполь

РИА Новости: не менее 75 французских наемников воевали в рядах ВСУ с начала СВО

Не менее 75 французских наемников воевали на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе специальной военной операции (СВО), заявил бывший сотрудник французской контртеррористической разведки Николя Чинкуини, который занимается поиском информации о гражданах Франции, участвующих в конфликте на стороне Киева.

Он уточнил, что идентифицировал 75 французов точно или под псевдонимами, в список входят убитые, раненые и вернувшиеся во Францию. При этом, по словам экс-разведчика, французские агенты могли участвовать в боях за Мариуполь в феврале 2022 года.

Париж представил наемников как гуманитарных работников

Чинкуини рассказал, что в список воевавших входят двое мужчин, которых правительство Франции называет волонтерами.

Правительство представило их как "гуманитарных работников", сотрудников некой швейцарской НПО, но я убежден, что они были государственными агентами. Их существование открылось нам с их смертью 1 февраля

Николя Чинкуини экс-сотрудник французской контртеррористической разведки

Экс-разведчик добавил, что имеет информацию и о других наемниках, участвовавших в боевых действиях на стороне Киева. Однако они были обнаружены недавно и этих сведений пока недостаточно для публикации.

Чинкуини допустил участие французских агентов в боях за Мариуполь

Чинкуини предположил, что французские агенты могли находиться в войсках Украины с начала СВО, в том числе при боях за Мариуполь в феврале 2022 года. На это указывает увольнение главы управления военной разведки, отвечающего за спутники наблюдения, генерала Эрика Видо 30 марта 2022-го. По словам экс-разведчика, это заставило его подозревать, что субъекты, нанятые французским правительством, в том же месяце оказались в окружении в городе.

Я расширил свое расследование на французов, замеченных на всем поле боя в Донбассе и на Украине, и сделал это печальное открытие

Николя Чинкуини экс-сотрудник французской контртеррористической разведки

Он добавил, что воюющие за Украину французы — это часто известные нацистские активисты. «В отличие от правительственных деятелей, французы по личной инициативе пополнили ряды атлантистов и демонстрируют свой нарциссизм в социальных сетях, где их легко вычислить. Там широко представлены известные нацистские активисты, и, более того, французская пресса пытается сделать из них героев», — отметил Чинкуини.

По его мнению, зачастую воевать за Украину едут обозлившиеся бывшие военные, расисты и сторонники или открытые активисты ультраправых или даже признанные нацисты.

Фото: Natacha Pisarenko / AP

Минобороны сообщало о тысячах иностранных наемников, уничтоженных в ходе СВО

В марте Министерство обороны России сообщило, что с 24 февраля 2022 года на Украину прибыло 13 387 иностранных наемников. Из них 5962 были уничтожены.

Лидером по отправке наемников является Польша — подтверждено присутствие 2960 граждан. Из Грузии прибыло 1042 наемника, а из США — 1113.