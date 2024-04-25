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03:51, 25 апреля 2024Мир

Бывший французский разведчик раскрыл число воевавших в ВСУ наемников

Экс-разведчик Чинкуини: не менее 75 наемников из Франции воевали в ВСУ
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Unsplash.com

Бывший сотрудник французской контртеррористической разведки Николя Чинкуини в беседе с РИА Новости раскрыл число наемников из Франции, воевавших в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала специальной военной операции (СВО).

По его словам, не менее 75 военнослужащих были ранены, погибли или вернулись на родину с февраля 2022 года.

«Включая убитых, раненых и вернувшихся, опубликованный мной список на сегодня включает 75 лиц, которые идентифицированы точно или под псевдонимами, что уже может многое нам рассказать», — уточнил экс-разведчик.

Он добавил, что среди этих людей есть двое мужчин, которых власти Франции называют волонтерами. Правительство представило их как гуманитарных работников из швейцарской неправительственной организации, однако Чинкуини считает указанных лиц государственными агентами. Об их существовании стало известно с их смертью 1 февраля.

Экс-разведчик сообщил, что обладает информацией и о других наемниках, участвовавших в боевых действиях на стороне Украины, однако они были обнаружены недавно, сведений пока недостаточно для обнародования.

Активные разговоры о французских наемниках начались в середине января. Тогда Минобороны России заявило, что в результате ракетного удара по Харькову уничтожено большое число иностранцев, по большей части французов.

При этом официальный Париж уверяет, что на Украине нет наемников из Франции.

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      Марина Совина
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