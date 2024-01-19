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07:31, 19 января 2024Мир

Франция опровергла присутствие своих наемников на Украине

В МИД Франции опровергли присутствие французских наемников на Украине
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

В МИД Франции опровергли присутствие французских наемников на Украине и где-либо еще в мире. Об этом сообщает France24 со ссылкой на французское внешнеполитическое ведомство.

«У Франции нет наемников ни в Украине , ни где-либо еще, в отличие от некоторых людей», — заявили во французском МИД.

Представители ведомства назвали заявление России о присутствии французских наемников на Украине «еще одной неуклюжей российской манипуляцией».

Ранее посла Франции Пьера Леви вызвали в МИД России после удара российских войск по базе наемников в Харькове. Среди находившихся на этой базе военных были французы.

18 января официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские военные нанесли удар по двум временным пунктам дислокации иностранных наемников в зоне специальной военной операции (СВО).

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      Семен Александров
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