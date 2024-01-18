Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:47, 18 января 2024Россия

Россия нанесла удар по временным базам иностранных наемников в зоне СВО

Минобороны России заявило об ударе по пунктам дислокации иностранных наемников

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска нанесли удар по двум временным пунктам дислокации иностранных наемников в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Помимо этого, ракетными войсками, артиллерией и ударными беспилотниками были поражены четыре склада ракет и боеприпасов, огневые позиции 117 артиллерийских подразделений, а также 133 района с живой силой и военной техникой Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Что думаешь? Оцени!
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Наемники ВСУ попали под удар в Харькове. Среди них были кураторы диверсантов, нападавших на регионы России

      Бывшему министру обороны ДНР Стрелкову запросили срок за экстремизм

      Американские военные инструкторы обучат сотрудников МВД Молдавии

      Почти 50 человек подхватили кишечную инфекцию в петербургской школе

      Россия нанесла удар по временным базам иностранных наемников в зоне СВО

      В Турции заявили о частичном возобновлении получения переводов из России

      Армия России перехватила две выпущенные ВСУ ракеты «Точка-У»

      Российские войска за сутки уничтожили более 90 беспилотников ВСУ

      Названы сроки подачи заявок на отсрочку от армии для одной категории россиян

      Минобороны США закупит 54 спутника слежения за ракетами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше