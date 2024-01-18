Россия нанесла удар по временным базам иностранных наемников в зоне СВО

Минобороны России заявило об ударе по пунктам дислокации иностранных наемников

Российские войска нанесли удар по двум временным пунктам дислокации иностранных наемников в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Помимо этого, ракетными войсками, артиллерией и ударными беспилотниками были поражены четыре склада ракет и боеприпасов, огневые позиции 117 артиллерийских подразделений, а также 133 района с живой силой и военной техникой Вооруженных сил Украины (ВСУ).