Наемники ВСУ попали под удар в Харькове. Среди них были кураторы диверсантов, нападавших на регионы России

РИА Новости: ВС РФ уничтожили в Харькове наемников, курировавших запрещенный РДК

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о ликвидации в Харькове иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, среди них были кураторы «Русского добровольческого корпуса» (РДК) (запрещенная в РФ террористическая организация), участвовавшего в нападении на российские регионы — Брянскую и Белгородскую области.

«Народ там [в пораженном здании] крутился иностранный, и французскую речь слышали. Сколько было во время удара французов — нам точно не известно. Но там однозначно были те, кто курирует РДК. Они иностранцы», — рассказал Лебедев.

По его словам, на одной улице с попавшим под удар зданием, в котором укрывались наемники, находился военкомат.

Минобороны сообщало об ударе по лагерю иностранных наемников ВСУ в Харькове

В среду, 17 января, российское оборонное ведомство доложило, что Вооруженные силы страны высокоточным ударом поразили здание с французскими наемниками в Харькове. В результате атаки строение было полностью разрушено. Кроме того, были ликвидированы более 60 человек, еще свыше 20 доставлены в больницы.

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Летом 2023 года радио RTL посчитало действующих французских наемников в ВСУ. По его данным, в составе иностранного легиона на тот момент воевало более сотни граждан Франции, в то время как в начале конфликта эта цифра достигала 800.

Отмечалось, что большая часть добровольцев вернулась на родину после нескольких дней пребывания на фронте. Французы были вынуждены покупать оружие и экипировку за собственный счет, «получая от 500 до 3000 евро» в качестве зарплаты.

Пожелавший остаться неизвестным боец, находящийся на Украине с начала конфликта, рассказал, что суммарно потратил почти 50 тысяч евро. Автомат, например, стоит четыре тысячи евро. Некоторые также покупают автомобили, чтобы использовать их на фронте.

РДК взял на себя ответственность за нападения на российские регионы

РДК входит в состав диверсионного подразделение «Кракен», сформированного украинской бригадой «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), и курируется Главным управлением разведки Украины. Вместе с легионом «Свобода России» (признан в РФ террористическим и запрещен) организация взяла на себя ответственность за нападения на пограничников и диверсии в Брянской и Белгородской областях.

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Одним из лидеров РДК является россиянин Денис Капустин (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). В июле 2023-го в интервью немецкой газете Bild он признался, что украинские власти поддерживают бойцов этой группировки.

По его словам, организация может полностью положиться на логистику и инфраструктуру ВСУ. Капустин уточнил, что речь идет о транспортировке раненых внутри Украины, а также о логистике в целом и содействии с проживанием бойцов. Также им оказывается помощь для беспрепятственного пересечения границы.