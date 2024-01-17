Армия России нанесла удар по лагерю иностранных наемников ВСУ в Харькове

Минобороны сообщило об ударе по лагерю иностранных наемников ВСУ в Харькове

Армия России нанесла удар по лагерю иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харькове. Об этом сообщило Минобороны в Telegram.

Удар был нанесен высокоточным оружием вечером 16 января. В результате атаки здание, в котором находились наемники, было полностью разрушено, отметили в Минобороны.

Речь идет преимущественно о наемниках из Франции, сообщили в Минобороны. В результате удара были уничтожены более 60 человек, еще свыше 20 доставлены в больницы, добавили там.

17 января российское военное ведомство сообщило о поражении базы горючего для техники ВСУ. Цели были поражены ракетными войсками и артиллерией и ударными беспилотными летательными аппаратами российских группировок войск.