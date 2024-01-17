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14:03, 17 января 2024Россия

Минобороны заявило о поражении базы горючего и складов ВСУ

Минобороны заявило о поражении базы горючего для военной техники и складов ВСУ
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Marko Djurica / Reuters

Российские военнослужащие за минувшие сутки уничтожили базу горючего для техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) и склады горючего противника. О поражении объектов журналистам заявили в Минобороны.

Там уточнили, что цели были поражены ракетными войсками и артиллерией и ударными беспилотными летательными аппаратами российских группировок войск. В частности, удалось уничтожить три склада боеприпасов 23-й механизированной бригады ВСУ.

Помимо этого, российские военные поразили радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 и «Небо-СВ». Также под удар попал пункт временной дислокации иностранных наемников в зоне СВО.

13 января Минобороны заявило, что Вооруженные силы России нанесли групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. ВПК производил снаряды 155, 152 и 125 миллиметров, порох и беспилотные летательные аппараты, сообщили в ведомстве, подчеркнув, что все цели ударов были достигнуты.

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      Анастасия Шейкина
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