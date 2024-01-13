Минобороны рассказало об ударе по объектам ВПК Украины

Российские ВС утром 13 января нанесли групповой удар по объектам ВПК Украины

Российские Вооруженные силы утром 13 января нанесли групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным министерства, ВПК производил снаряды 155, 152 и 125 миллиметров, порох и беспилотные летательные аппараты.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — говорится в сообщении.

12 января в Минобороны сообщили, что за неделю российские войска нанесли 23 групповых удара в зоне проведения специальной военной операции (СВО). В министерстве уточнили, что атаке подверглись украинские предприятия ВПК, которые модернизировали самолеты, БПЛА, бронетехнику, пусковые установки ракетных комплексов. Удары наносились при помощи высокоточного оружия воздушного и морского базирования, в числе которых были комплексы «Кинжал».

В Минобороны добавили, что поражались «пункты дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников». Там отметили, что все назначенные объекты поражены.