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13:23, 13 января 2024Россия

Минобороны рассказало об ударе по объектам ВПК Украины

Российские ВС утром 13 января нанесли групповой удар по объектам ВПК Украины
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Российские Вооруженные силы утром 13 января нанесли групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным министерства, ВПК производил снаряды 155, 152 и 125 миллиметров, порох и беспилотные летательные аппараты.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — говорится в сообщении.

12 января в Минобороны сообщили, что за неделю российские войска нанесли 23 групповых удара в зоне проведения специальной военной операции (СВО). В министерстве уточнили, что атаке подверглись украинские предприятия ВПК, которые модернизировали самолеты, БПЛА, бронетехнику, пусковые установки ракетных комплексов. Удары наносились при помощи высокоточного оружия воздушного и морского базирования, в числе которых были комплексы «Кинжал».

В Минобороны добавили, что поражались «пункты дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников». Там отметили, что все назначенные объекты поражены.

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      Сергей Истомин
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