Минобороны рассказало об ударе по объектам ВПК Украины
Российские Вооруженные силы утром 13 января нанесли групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.
По данным министерства, ВПК производил снаряды 155, 152 и 125 миллиметров, порох и беспилотные летательные аппараты.
«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — говорится в сообщении.
12 января в Минобороны сообщили, что за неделю российские войска нанесли 23 групповых удара в зоне проведения специальной военной операции (СВО). В министерстве уточнили, что атаке подверглись украинские предприятия ВПК, которые модернизировали самолеты, БПЛА, бронетехнику, пусковые установки ракетных комплексов. Удары наносились при помощи высокоточного оружия воздушного и морского базирования, в числе которых были комплексы «Кинжал».
В Минобороны добавили, что поражались «пункты дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников». Там отметили, что все назначенные объекты поражены.