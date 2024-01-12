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16:20, 12 января 2024Россия

Российские войска за неделю нанесли 23 групповых удара в зоне спецоперации

Минобороны отчиталось о нанесении 23 групповых ударов в зоне спецоперации
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Российские войска за неделю нанесли 23 групповых удара в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там пояснили, что удары наносились с помощью высокоточного оружия воздушного и морского базирования, в числе которых были гиперзвуковые авиационные ракетные комплексы «Кинжал», а также беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

Атаке, продолжили в оборонном ведомстве, подверглись украинские предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК), которые модернизировали и ремонтировали самолеты, БПЛА, бронетехнику и пусковые установки ракетных комплексов.

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«Также, поражались пункты дислокации подразделений вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников. Цель ударов достигнута. Все назначенные объекты поражены», — добавили в министерстве.

2 января Минобороны России сообщило, что российские войска нанесли групповой удар по военным объектам в Киеве и его пригородах. Атака была проведена по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, которые выполняли заказы по производству ракет, беспилотников и ремонту вооружения и техники.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Никита Абрамов
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