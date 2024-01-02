Минобороны России сообщило об ударах по объектам в Киеве

Минобороны России отчиталось об ударе по военным объектам в Киеве

Российские войска нанесли групповой удар по военным объектам в Киеве и его пригородах. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По данным министерства, удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности и беспилотными летательными аппаратами.

Атака была проведена по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, которые выполняли заказы по производству ракет, беспилотников и ремонту вооружения и техники. Помимо того, удары наносили по местам хранения боеприпасов и авиационных средств поражения, которые поставлялись на Украину с Запада.

«Цель удара достигнута. Все объекты поражены», — добавили в оборонном ведомстве.

Ранее появилось видео, демонстрирующее пролет крылатой ракеты воздушного базирования Х-101 над Киевом. Боеприпас несет боевую часть массой 400 килограммов.

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» также сообщал, что в ходе удара по Киеву выпустили рекордное количество гиперзвуковых ракет «Кинжал».

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.