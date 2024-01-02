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13:20, 2 января 2024Россия

Минобороны России сообщило об ударах по объектам в Киеве

Минобороны России отчиталось об ударе по военным объектам в Киеве

Фото: Vladyslav Musiienko / Reuters

Российские войска нанесли групповой удар по военным объектам в Киеве и его пригородах. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По данным министерства, удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности и беспилотными летательными аппаратами.

Атака была проведена по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, которые выполняли заказы по производству ракет, беспилотников и ремонту вооружения и техники. Помимо того, удары наносили по местам хранения боеприпасов и авиационных средств поражения, которые поставлялись на Украину с Запада.

«Цель удара достигнута. Все объекты поражены», — добавили в оборонном ведомстве.

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