Число выпущенных по Киеву «Кинжалов» назвали рекордным

RusVesna: по Киеву выпущено рекордное количество «Кинжалов»

По Киеву выпущено рекордное количество гиперзвуковых ракет «Кинжал». Об этом пишет Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» (RusVesna).

«Рекордное количество "Кинжалов" несется к Киеву», — говорится в публикации.

Утром 2 января в столице Украины прозвучали повторные взрывы во время объявленной воздушной тревоги. Мэр города Виталий Кличко сообщал, что детонации произошли в Голосеевском районе Киева и на Оболони. Кроме того, экстренные службы выехали в Печерский район.

Позднее градоначальник проинформировал, что в Киеве частично пропало электричество. Украинский энергохолдинг ДТЭК также проинформировал, что в Бучанском и Вышгородском районах пропал свет.

В тот же день стало известно о взрывах в Харькове и Кропивницком в Кировоградской области. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации республики, на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.