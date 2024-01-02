Мэр Киева Кличко сообщил, что некоторые районы города обесточены

В Киеве частично пропало электричество в результате взрывов. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

«Часть объектов и жилых домов в нескольких районах столицы обесточены», — говорится в публикации.

2 января градоначальник заявил, что в Киеве прогремели повторные взрывы во время действия воздушной тревоги. Как уточнил Кличко, взрывы произошли в Голосеевском районе столицы и на Оболони. Кроме того, в Печерский район выехали экстренные службы.

В тот же день сообщалось о взрывах в Харькове и Кропивницком в Кировоградской области. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации республики, на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.