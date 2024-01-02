Мэр Киева сообщил о взрывах на фоне воздушной тревоги

Кличко сообщил о серии взрывов в Киеве, обнаружен обломок ракеты

В Киеве произошли повторные взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги, об этом утром 2 января сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в Telegram-канале.

Градоначальник уточнил, что взрывы раздались в Голосеевском районе и на Оболони. В Печерский район выехали экстренные службы. По информации издания «Страна.ua», в ряде районов пропал свет.

Первые за ночь взрывы в украинской столице раздались около 04:10, передавало издание «Общественное» со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию.

Кроме того, утром 2 декабря взрывы произошли в Харькове, об этом рассказал мэр города Игорь Терехов в Telegram-канале. Подробностей он не привел.

Незадолго до этого «Общественное» сообщило о взрывах в Кропивницком Кировоградской области. Официального подтверждения на данный момент не поступало.

На всей территории Украины действует воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации. Первые сигналы прозвучали в 6:53 утра, к 07:23 тревога распространилась по всем регионам.

Вечером 1 января в Киеве произошли взрывы. По данным Воздушных сил ВСУ, ранее был зафиксирован полет российских ударных дронов в направлении украинской столицы. Один из БПЛА заметили в небе над Бориспольским районом Киевской области. Об атаке роя дронов заявили и российские источники, в частности военные корреспонденты.