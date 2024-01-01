Рой российских дронов атаковал Киев

Киев атакован ударными дронами РФ, в городе слышны взрывы

В Киеве слышны взрывы, сообщает Telegram-канал «Политика Страны» со ссылкой на очевидцев.

По данным Воздушных сил ВСУ, ранее был зафиксирован полет российских ударных дронов в направлении украинской столицы. Один из БПЛА заметили в небе над Бориспольским районом Киевской области.

Об атаке роя дронов пишут и российские источники, в частности военные корреспонденты, а также крупный Telegram-канал «Рыбарь»: по его информации на 17:02, на Украину направлялись ударные дроны «Герань». «Свыше 90 "летающих мопедов" поразили этой ночью военные объекты в Одессе, Староконстантинове, Днепропетровске, Николаеве», — отмечается в публикации.

Ранее 1 января в Киеве и области была объявлена воздушная тревога. Сообщается о работе систем противовоздушной обороны.