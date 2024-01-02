В Киеве увеличилось количество обесточенных районов

ДТЭК: еще два района Киева оказались частично обесточены после взрывов

Еще два района Киева оказались частично обесточены после взрывов. Об увеличении количества районов без света сообщил украинский энергохолдинг ДТЭК в своем Telegram-канале.

«Частично отсутствует свет в Бучанском и Вышгородском районах», — сказано в публикации. Согласно заявлению компании, ситуация в украинской столице не позволяет вернуть свет ее жителям.

Ранее в Киеве прозвучали повторные взрывы во время объявленной воздушной тревоги. Мэр города Виталий Кличко сообщил, что детонации произошли в Голосеевском районе столицы и на Оболони. Кроме того, экстренные службы выехали в Печерский район. Позднее градоначальник проинформировал, что в Киеве частично пропало электричество.

Помимо этого, стало известно о взрывах в Харькове и Кропивницком в Кировоградской области. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации республики, на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.